Ina Rama duhet pushuar pse nuk arreston Sali Berishën për 21 janarin*

Berisha e pranoi atëherë publikisht krimin kur tha se, mos dilni në protestë se s'do vriten më 3, por 13, 33, 333...

Më qartë s'ka si pranohet akuza e vrasjes. Bëhet fjalë për një vrasës klasik, që (si puna atij monstrës së Norvegjisë që vrau 77 njerëz, - Breivik - me 'B' mbiemri edhe atij), konfirmon krimin e kryer, s'është i penduar për vrasjet, dhe kërcënon për kryerjen e vrasjeve të tjera. Sipas teorive juridike të krimit, kemi të bëjmë me një kriminel të lindur (criminal mind).

Sinqerisht habitem si Prokuroria nuk e arreston Sali Berishën për veprën penale të vrasjes, si dhe të tjera episode pa fund që kanë lidhje me 21 janarin (të kërcënimit për vrasje, prishjes së vendngjarjes, fshehjes së provave..., etc., etc., të gjithë Kodin Penal në kurriz, e prapë është pak).

Vrasjet (momentin e ekzekutimit) i pamë të gjithë në TV. Pas vrasjeve Berisha doli në TV dhe deklaroi se do vriste 13, 33, 333 nëse do vijonin protestat, duke nënkuptuar publikisht se ai ishte urdhëruesi i vrasjeve të 21 janarit.

A ka provë më absolute (më kokëfortë) se kjo për të justifikuar (minimumi) vendimin e arrestit? Çfarë bën Ina Rama, a është në terezi? Këtu nuk shtrohet problemi nëse do ekzekutohet fizikisht apo jo vendimi në fjalë. Ky moment s'ka fare rëndësi, pasi dihet që ekzekutimi i arrestit është në dorë të policisë së Berishës. Problemi që shtrohet këtu është se duhet të lëshohet vendimi arrestit për të përmbushur formalisht drejtesinë dhe ligjin, nga aspekti teknik, ndërsa nga aspekti politik, një vendim i tillë arresti do kishte impakt të gjerë ndërkombëtarë diskretitues ndaj Sali Berishes. Çdo hezitim në këtë kuadër inkurajon autorin e krimit (kjo është klasike në fushën e drejtësisë), ashtu siç po bën tani Berisha, i cili nga i akuzuar po tenton të kthehet në akuzues. Ina Rama ka shansin e artë (sa është akoma në detyrë) të dis-kurajojë (të sfidojë) ligjërisht vrasësin Sali Berisha.

Nga ana tjetër, Ina Rama mund të hyjë për vete në burg nesër, për shpërdorim detyre, sepse kemi të bëjmë me kompromentim thelbësorë të konceptit klasik (juridik) të arrestit (nga aspekti procedural), dhe krimit të vrasjes (nga aspekti material i ligjit).

Arresti duhej/duhet lëshuar menjëherë. Pikë. Baza faktiko/ligjore është mëse e super-mjaftueshme. Le të vendosë gjykata nëse është i drejtë apo jo? Lerjani në "derë" gjykatës...

* Në një intervistë në TV Klan, Nishani la të nënkuptohet se Ina Rama do pushohet nga puna se s'ka bërë siç duhet detyrën. Pyetja është, kë detyrë?