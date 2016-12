Znj. Clinton, partneri juaj në Tiranë është figurë e diskretituar. Mos bëni gafën e J. Baker

Uroj që vizita juaj në Tiranë të dobësoj, jo të forcoj pozitat e Sali Berishës, siç bëri James Baker më 1991. Që nga koha e J. Baker kanë kaluar plot 21 vjet, por njeriu që ai emëroi në Tiranë qëndron akoma në pushtet. Nga ajo kohë janë ndërruar disa sekretarë shteti në ShBA, disa presidentë gjithashtu, por njeriu i Baker në Tiranë nuk u tund. U zëvëndësua e gjithë klasa politike në Europë, edhe në Ballkan, por njeriu i Baker e Millosheviç në Tiranë nuk u shkul...

* * *

Më 22 qershor 1991, Sekretari Amerikan i Shtetit, James Baker do vinte në Shqipëri nga Jugosllavia, ku më 21 qershor kishte patur takime intensive me liderët jugosllavë në Beograd, Millosheviçin dhe udhëheqësit e republikave të tjera, ku ai do theksonte me forcë se Amerika ishte kundër shpërbërjes së Jugosllavise. Ai takoi edhe përfaqësuesin e Kosovës të emëruar nga Millosheviçi, i cili i deklaroi Bakerit se Kosova ishte kundër shpërbërjes së Jugosllavisë.

Pasi u sigurua se në Beograd i kishte rregulluar punët, ndalesa tjetër e J. Baker do ishte Tirana, për të emëruar edhe në Tiranë përfaqësuesin e Millosheviçit, i cili duhej të jipte të njëjtin premtim si përfaqësuesi i Kosovës, jo Shqipëri e bashkuar...

Ja si e kujton një politikan kroat vizitën e J. Baker më 21 qershor 1991 në Beograd (citoj anglisht): "James Baker gave Belgrade the green light for the aggression in 1991 when Slovenia and Croatia declared independence by stating in Belgrade that Yugoslavia had the right to do whatever it took to preserve its unity."

(shqip) "James Baker i hapi Beogradit dritën jeshile për agresion më 1991 kur Sllovenia dhe Kroacia shpallën pavarësinë duke deklaruar në Beograd se Jugosllavia kishte të drejtë të bënte çdo gjë për të mbrojtur unitetin e saj".

J. Baker do iu deklaronte sllovenëve më 21 qershor 1991 se nëse Sllovenia do shpallte pavarësinë ajo nuk do njihej nga SHBA (citoj anglisht): "American Secretary of State James Baker, only a few days before the proclamation of Slovene independence in Belgrade on June 21, 1991, told Slovene representatives that the USA wishes to retain the unity of Yugoslavia and that they will not recognize the independence of Slovenia."

Ndërsa ish-presidenti kroat e kujton kështu takimin me J. Baker më 21 qershor 1991 (citoj anglish): "Responding to Secretary of State James Baker's arrogant and dark warning against secession... He didn't have an ear for our proposal to establish a union of sovereign states."

(shqip) "Duke iu përgjigjur paralajmërimit arrogant dhe të zymtë të Sekretarit të Shtetit James Baker kundër shkëputjes... Ai nuk e dëgjoi fare propozimin tonë për krijimin e një unioni me shtete sovrane".

Arithmetika bëhet edhe me gishta pse J. Baker erdhi në Tiranë një ditë pas vizitës në Beograd. Të na rrojë turma gjigande e njerëzve që e priti me ndershmëri më 22 qershor 1991...