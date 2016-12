Këta po gëzohen pse po e varrosin!

Po fluturojnë nga gëzimi, situatë e paprecedent për një varrim. U gëzuan edhe kur e çvarrosën në Paris, po gëzohen edhe më shumë tani që po e varrosin në Tiranë. E pabesueshme. Me gëzim sikur varrosen vetëm armiqtë, ose ata që ta kanë prurë në majë të hundës. A e kanë të qartë kë po varrosin? Se mos e ngatërrojnë me Salën...

Nuk di çfarë t'u thuash? T'u thuash "të rroni vetë", sikur s'shkon, ata janë tepër të lumtur. T'u thuash urime, s'shkon prapë, s'thuhet urime në varrim, s'ka sens.

Nejse, ne shqiptarët kemi zakonet tona për varrimet, dhe meqenëse Zogu po varroset këtë herë në Shqipëri, duhet ngushëlluar. Ky është rregulli, prandaj: të rroni vetë, mos pafshi më keq, tu ketë lënë jetë Shkëlzenit e Argitës... ups, e ngatërova me Salën. Ti ketë lënë jetë Princit Lekë.

E morrët vesh me çfarë topash do e përshëndesin ceremoninë e varrimit. Me topat e vjetër mbretërorë:

Topat e vjetër të Durrësit (Kadare)

Me tytat e gjata, të nderuara sipër detit,

Ndryshken në diell e në shi topat mbretërorë.

Ata heshtën atë ditë që duhej të gjëmonin

Turpi dhe harrimi mbi ta pushon.

Kalimtari i rrallë, q'andej i bie rruga

Derdh shurrën mbi ta, në orën e muzgut.

PS: Flitet se po e varrosin në Shqipëri se s'kishin më para të paguanin parcelën në varrezën franceze. - Mbaruan paratë e bankës së shtetit shqiptarë që u përlanë në prill 1939. Këta e duan Shqipërinë për ta rrjepur, vetëm atëherë kujtohen për Shqipërinë. Edhe të vdekur duan ta rrjepin. Pastaj largohen përsëri, bashkë me varret e tyre. Deri në çvarrimin/rivarrimin tjetër, kryeshëndoshë o Salë.